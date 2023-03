Una víctima de agresión sexual reclama entre lágrimas los resultados de adn: "Con Alves salieron al momento, los míos en un año"

La entrevistada, sin mostrar el rostro y con la voz distorsionada, detalla: "Estoy amenazada de muerte por los asaltantes, cuando se fueron me dijeron que si llamaba a la policía vendrían a por mí". De hecho, confesó algunas de las comentarios que le decían durante la agresión: "Estuvieron durante todo el tiempo que me robaban amenazándome, diciéndome que me iban a rajar, que me iban a llevar a un descampado, me iban a enterrar y que no me iban a ver maás...".