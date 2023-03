La aparición del coche de uno de los desaparecidos y el hallazgo de unos restos óseos en la finca del detenido han hecho saltar todas las alarmas. Los dos desaparecidos tenían un denominador común, estaban en medio de una transacción económica en la que iba a mediar Antonio. El mediador y su amigo, que es presunto colaborador, están detenidos como autores de la presunto crimen y encima los investigadores han descubierto que el principal sospechoso compró la finca en la que han encontrado los restos humanos , en el interior de un pozo, "poco antes de la desaparición de Isla y la propiedad no estaba a su nombre".

El cadáver apareció en el interior de la finca de Antonio y los especialistas tienen que desvelar su identidad: "Encontraron en el pozo un cuerpo semidesnudo y en muy mal estado, sin evidentes signos de violencia ... de hecho, la forense tuvo dudas al ver el cuerpo, ahora se tiene que analizar y todo apunta a que es Juan Miguel Isla, el segundo desaparecido". Además, los investigadores " están drenando el pozo, están vaciándolo , tiene dos metros de agua, e stán sacando botes con muestras que tendrían restos del cuerpo humano porque ayer no salió entero" .

En el interior de la finca, mientras los diferentes equipos de la Guardia Civil realizan su trabajo, se encuentra Antonio Cava y estuvo presente en los registros del día anterior: "Tuvo una actitud fría que llamaba la atención y no quiso hablar cuando le leían los derechos". Por otro lado, la reportera confiesa tras hablar con el abogado del sospechoso: "Me traslada que él manifiesta que no es el autor material del cadáver que han encontrado".