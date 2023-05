Rocío Ramos-Paúl explica cómo detectar instintos suicidas en menores: "Los dibujos deben alertar a los padres"

La periodista Patricia Pardo insiste a la psicóloga en que le llama la atención que las niñas no quisieran ir al viaje de fin de curso relacionándolo con un posible caso de acoso: "Un viaje de fin de curso es algo bonito, estás deseando que llegue esa fecha. Creo que algo ocurría en el entorno escolar para que ellas tomaran esa decisión". Rocío Ramos-Paúl responde: "Puede ser, aunque no tiene por qué. Yo puedo estar con un ánimo depresivo y el esquema es dejar de tener ganas o satisfacción por actividades que hasta ahora te habían gustado". Y además, añade a continuación: "Cuando hay depresión yo soy la culpable. Puede ser que ellas decidieran no ir a la excursión por eso o por un conflicto. Pero por ahora no parece que haya habido ninguno. Tenemos que pensar más en un esquema depresivo".