El consejo del padre de la menor de 14 años que fue engañada por un adulto en redes sociales: "Precaución con la interacción en redes y cuidad de vuestros hijos"

Ana Rosa Quintana, la presentadora de 'El programa de Ana Rosa', entrevista al padre de la menor tras la buena noticia del rescate de su hija y hablan cobre cómo es la situación psicológica de la menor: "Estos días pasados fueron angustiosos, dolorosos, pero ahora estamos agradecidos y contentos de tenerla en casa" , cuenta el padre. Ana Rosa le pregunta inmediatamente por el estado anímico de la niña: "¿Cómo está la chiquilla?". A lo que el padre responde con sinceridad: "Aparentemente en estado normal, pero es obvio que no. La experiencia que ha vivido es traumática, muy dolorosa . Nosotros y los servicios sanitarios estamos haciendo todo lo posible para su recuperación".

A continuación, el padre de la menor habla sobre el proceso de engaño que vivió su hija a través de las redes sociales: "El proceso de captación todavía no lo sabemos, están investigándolo. Pero está clarísimo que fue engañada, manipulada y muchas veces intimidada. Se metió en su mente para que no se sintiera cómoda en su propia casa". Y añade: "Todavía no nos ha contado nada, estamos teniendo mucho cuidado. Según los sanitarios, ha sufrido mucho".