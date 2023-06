Los materiales del submarino "no resistían en la profundidad": dos empleados denunciaron a la empresa durante la construcción

"Les dijeron que el Titán no está inspeccionado por personas expertas porque se trata de forma experimental. Sólo hay tres submarinos capaces de llegar al Titanic y el Titán no está entre ellos", sentencia Álex Rodríguez. Por otro lado, el periodista destaca un hecho muy relevante: "Hace unos años, hay dos expertos que trabajaron para esta empresa, no fueron escuchadas, salieron de la empresa y les denunciaron porque el material con el que estaban haciendo el nuevo submarino no iba a resistir en esa profundidad".