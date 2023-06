Athenea Pérez denuncia ataques racistas por proclamarse Miss Murcia: "No entienden que represente a mi región si no tengo la piel clara"

La denunciante cuenta: "Los haters no entienden por qué represento a mi región, Murcia, si no tengo los rasgos murcianos que ellos creen que debería tener una representante ". Y añade: "Supongo que tener la piel clara, ser blanca ". La presentadora interrumpe a Athenea y le dice: "Pero si tú eres más murciana que un propio murciano, tú naciste en Murcia, tu padre es murciano, tus abuelos son murcianos... Y tienes una herencia por parte de tu madre maravillosa". A lo que la joven le responde: "Podrían pararse a leer que mi madre es de Guinea Ecuatorial y que hasta hace 40 años era española ".

"Me duele porque pienso en los jóvenes. Veo a mi prima de 13 años que también es mulata y no me imagino cómo debe sentirse ella", cuenta Athenea Pérez. A lo que la presentadora le pregunta: "¿Tú siempre has sentido este racismo en tu vida cotidiana desde pequeña, en el colegio, en los trabajos?". Y la Miss Murcia le responde con honestidad: "Lo he sentido por ser diferente, fui la primera chica racializada en entrar en mi colegio".