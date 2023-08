Jéssica, protagonista de la pelea en Petrer, Alicante: "Intentaron atropellarme para quitarme la vida"

'El Programa del Verano' ha podido hablar con Genaro, hermano de una de las implicadas, que nos ha dado su versión de lo sucedido: "Quiero recalcar que no somos ningún clan, no vendemos drogas y no es un ajuste de cuentas. Esto viene desde el lunes, que yo estaba sentado con mi sobrino y una amiga y vino Bienvenida metiéndose conmigo y con mi sobrino que es menor de edad. Ella se puso como las locas porque es consumidora habitual de droga, y yo no bajé a pegarme porque fui más inteligente y no lo hice. Vino la policía y llegó el del coche negro, que yo ni le conocía, con un palo y diciendo que iba a matar a Genaro. El miércoles estaba mi madre limpiando los cristales y pasó diciendo que la iba a matar a ella y a su madre. Intentó atropellarla cuando se la encontró", ha explicado.