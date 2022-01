La abogada se lleva de la casa investigada al perro de 'El Manitas' y añade: "Le he recomendado que coma, que esté fuerte para hacer una buena defensa"

La jueza prorroga 72 horas la detención de Ramón 'El Manitas' para continuar con la búsqueda de Esther, una práctica poco usual. Lorena Iglesias, abogada del sospechoso, asegura "no sabe si sigue en huelga de hambre" y declara: "A mí la policía no me llama ni me dice nada". Además, la letrada añade: "Le he recomendado que coma, lógicamente, que esté fuerte para ayudarme para hacer una buena defensa". Por último, Iglesias da una pincelada del estado del detenido: "Está cansado pero está bien".