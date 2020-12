La abogada de los padres de Julen sentencia la actitud del dueño de la finca: "¿Cómo se le puede olvidar pagar?"

David Serrano, el dueño de la finca de Totalán en la que falleció Julen, podría entrar en prisión . Esa es la petición de la Fiscalía y de la acusación particular. El motivo es que solo ha ingresado 2 mensualidades de 50 euros de la indemnización a los padres, una de las condiciones que impuso el magistrado para acordar la suspensión de la entrada a prisión y su incumplimiento podría tener que ingresar en la cárcel, aunque su defensa alega que no hace frente a este pago mensual porque no tiene dinero .

La abogada de los padres de Julen explica la situación

Antonio Barba, la abogada de los padres de Julen , ha estado en directo en el programa para aclarar la posición del matrimonio ante esta situación: "Los padres han sido muy generosos teniendo en cuenta que las cuantías rondan los 90.000 euros a cada padre, se han avenido a que David pagase 50 euros al mes, estaríamos hablando de 1200 euros, lo que demuestra que la intención de los padres no es cobrar una indemnización importante, porque no que perdieron es algo irreparable e imposible de cuantificar".

Y no entienden los motivos que tiene el dueño de la finca de hacer esto: "Se alude a falta de capacidad económica, pero si yo no puedo pagar 50 euros, por lo menos pago 20, pero es que no ha habido una intención, en este caso creemos que no ha habido intención".