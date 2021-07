El amigo de Alex, fue testigo de la agresión, además es la persona que contactó con la policía: "Yo hablé con la policía el otro día, cuando pasó eso, le dije que había pegado a un amigo y todo”. El testigo no pudo aportar datos sobre quienes eran las personas que pegaron a su amigo, "no, no los conozco a nadie" .

El amigo de Alexander explica que no sabe el motivo de la paliza: "Es que no sé, no sé nada de eso". En el momento que vio que pegaban a Alex, intentó protegerlo "entré por medio pero me agarraron otros chicos por atrás". Muy afectado por lo sucedido confiesa: "No he podido hacer nada".