Angela Dobrowolski y su amante Gabriel se ponen en contacto con un representante para ir a 'Supervivientes'

Gabriel cuenta la situación de Dobrowolski y se defiende

Gabriel justifica y entiende las acciones que ha cometido Angela durante este tiempo: "No me sorprende, es como actuaría una persona que se queda sin casa, sin hijos, sin dinero, queda sin nada después de estar acostumbrada a llevar una vida como la que llevaba". Cuenta que la situación por la que la todavía mujer de Mainat estaría pasando no es nada buena: "Es una persona que con sus problemas todos le han dado la espalda y le han dejado sola. Yo a mis amigos no les dejo tirados". Y relata que lo que se ha dicho sobre él es mentira y que esto le ofende: "Que me pongan como maltratador, como escort y que tengo problemas con la justicia... Me ponen como un delincuente".