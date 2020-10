Exclusiva| Nacho Vidal, al hermano del fallecido por el ritual: "Se fue de las manos, para mí ha sido muy traumático"

Las conversaciones de la familia de José Luis Abad con Nacho Vidal

Las conversaciones esclarecen el mal momento por el que está pasando la familia: "Ahora estamos bloqueados. A lo que Nacho contestaba: "Estamos todos igual, a mí nunca me había pasado algo así y espero que no me pase nunca más. Ver perder la vida de otra persona y ver cómo se te va de las manos, para mí ha sido muy traumático". Además, el actor les ofrece poder ir hasta el lugar donde ocurrieron los hechos: "Si queréis venir a casa, ver dónde pasó todo y charlamos un poco más".