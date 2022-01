El propietario del bar no quiere hablar ante las cámaras, pero sí confirma que Esther López estuvo en su local viendo el partido. Sin embargo, el propietario del local desmiente a los amigos que confirman haber estado con Esther en el bar hasta las dos de la mañana: "No, aquí no estuvieron. A esa hora el bar está cerrado, no me fastidies".