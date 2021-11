El dolor de la familia del niño asesinado en Lardero, contra el detenido: "Que se pudra en la cárcel"

La familia es clara con lo que quiere para el asesino de Alex y Gonzalo sentencia: "Este señor tiene que morir en la cárcel, nada de prisión permanente revisable". Además comenta que "este no cree en la reinserción" y pide libertad para los ciudadanos: "Los padres con los niños en plena libertad, no con miedo". Gonzalo pide intervención del Gobierno y un cambio en la justicia: "¡Los políticos, hagan algo! La gente vive con el corazón en un puño".

Patricia Pardo interviene y confiesa: "Yo me incluyo y no me da ningún pudor decirlo, creo que hay personas que no están para vivir en sociedad y que no tenemos que correr ese riesgo". La presentadora considera si existiera la medida de la prisión permanente revisable "quizá estaríamos en un escenario diferente, quizás podría haber evitado este crimen".