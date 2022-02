Los forenses habrían concluido que una de las posibilidades fuertes de la muerte de Esther López es un atropello, según Cruz Morcillo

La periodista Cruz Morcillo explica detalladamente cuál es el trabajo que han realizado los forenses: "En los informes de autopsia, ellos no dicen cuál ha sido el motivo que ha causado las lesiones si no lo saben con certeza, pero sí describir las lesiones ".

Por otro lado, la periodista piensa que ha pasado demasiado tiempo y que los agentes no consideraban el atropello como una opción de la muerte de Esther durante la investigación: "Llevamos 25 días hablando de un tema donde se ha señalado una muerte homicida, con un tercero, y no se había barajado la posibilidad del accidente hasta donde yo sé, porque habrían ido antes" .

"Las imágenes de la Guardia Civil me indican que los forenses han concluido que una de las posibilidades fuertes e importantes que han causado esos traumatismos es un atropello o una caída", asegura Cruz Morcillo. Por último, añade que el final está cerca: "No me creo que no se sepa a estas alturas la causa de la muerte, a horas del funeral".