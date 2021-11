La hija de la mujer que murió por un grave error del 112: "La daban por muerta y no intentaron reanimarla"

La hija de la mujer fallecida por un error del SUMMA cuenta qué ocurrió en 'El programa de Ana Rosa'. La madre "no respiraba" y los técnicos del 112 no mandaban ayuda pensando que era una paciente de paliativos.

La mujer fallecía en Majadahonda (Madrid), mientras su hija intentaba que los servicios de urgencia mandaran una UVI móvil . El operador al teléfono había confundido las llamadas con las de una paciente de paliativos y no mandó ayuda hasta darse cuenta del error después de tres llamadas. Según el SUMMA "del retraso de unos minutos no se puede inferir el fallecimiento", y además añade: "El tiempo de respuesta está dentro de los márgenes aceptables".

La madre estaba consciente cuando ella comunica por primera vez con el 112. Beatriz, la hija de la víctima, cuenta cómo sucedió todo: "Cuando yo llegué a casa estaba consciente" . Además explica que "no podía hablar porque le costaba respirar". La hija ha presentado una denuncia, pide que se presenten los tres audios y unas disculpas por parte del servicio de emergencias: "En la llamada se tiene que ver que yo le estoy preguntando y en ese momento es cuando digo que ha perdido la consciencia".

Beatriz cuenta por qué llamó una segunda vez al ver que no llegaba la UVI móvil: "Volví a llamar porque mi madre vivía muy cerca del hospital y la ambulancia tendría que haber tardado nada" . Además recuerda las palabras del técnico: "Señora, hay muchos avisos y el médico aún no ha salido para allá". La hija de la víctima asegura que fue "una desesperación grandísima" .

Por otra parte, Beatriz advierte que ella "no tiene nada en contra del 112 y sé que funciona fenomenal" y explica: "Trabajo en Sanidad, estoy contentísima y tengo unos compañeros maravillosos". Aún así, comenta: "Pero en este caso, tanto el trato que yo recibí como la respuesta final no puede ser". Además añade: "Yo entiendo que tengas mucha presión, muchas llamadas, pero no puedes tratar así a una persona". Beatriz es contundente con la situación: "¿Y aunque mi madre esté en paliativos tiene que fallecer agonizando?".