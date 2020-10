Exclusiva| La declaración de la expareja de José Luis Abad: "El que organizaba todo y el chamán era Nacho Vidal"

Declaración del que fuera novio de José Luis Abad y persona con quien convivía

Asegura que Abad no llevó la sustancia a esta ceremonia



Según va avanzando esta declaración, el amigo explica que no eran conscientes del peligro que esto conllevaba: "Me comentó que tenía que fumar un veneno de la piel de un sapo, me lo tomé a cachondeo, si hubiera sabido las consecuencias que esto iba a tener no lo hubiera dejado ir". La expareja de la víctima tiene claro que José Luis no llevó la droga ese día "no sabía donde conseguir eso, estoy convencido", añadiendo que "podría la mano en el fuego que no llevó la sustancia" y explica que el fotógrafo le dijo que "todo lo necesario lo iba a llevar Nacho, incluso la sustancia", señalando directamente al presunto chamán.