Las imágenes de Nacho Vidal bajo los efectos del sapo: desatado y respirando intensamente

Declaraciones del actor

Nacho Vidal reconoce que tenía una gran variedad de adicciones y que, tras consumir el sapo, dejó de tenerlas: "Una persona me llevó a un lugar, me dio el sapo y sentí una sensación extraña , no había vivido algo así".

"Sentí que mi cuerpo no tenía limites, que salía una luz de mi cuerpo que lo llenaba todo", cuenta el actor de cine adulto. Además, reconoce orgulloso que él ha aconsejado a numerosas personas consumir esta sustancia y que incluso le han dado las gracias: "La mamá me llamó, me dijo 'no sé qué le has dado a mi hijo pero te voy a hacer un regalo, me lo has devuelto".