La madre de Heidi desmonta el testimonio del 'Rey del cachopo': "La maleta era suya"

La madre de Heidi reconoce la maleta donde apareció el torso de la víctima

La mujer expone: "Él me dijo que lo único que me agradecía era que le hubiera puesto pechos a mi hija, que él se había enamorado de los pechos" . La mujer también le cuenta al juez cuando se enteró del embarazo de su hija: "Me dijo que se había caído, que no me quería preocupar" .

Al comentar al juez que su hija no le dijo su localización, la madre de la víctima rompe a llorar: "No. Porque si me lo hubiera dicho, hubiera podido hacer algo. La mujer añade: "No me lo dijo por miedo". La mujer acaba diciendo entre sollozos: "Sabía desde mi corazón que este hombre le estaba haciendo daño a mi hija y ella no me lo quería decir".