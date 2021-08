La madre de Isaac, asesinado con cuatro puñaladas, amenazada de muerte: "Me persiguieron cuatro personas hasta casa"

Ángela explica que "me persiguieron cuatro personas con monopatines hasta el portal de mi casa y les dije que había cámaras de grabación y salieron corriendo" . A los amigos de Isaac los amenazan constantemente por las redes sociales, " se sienten amenazados, porque los están acorralando".

La madre del joven asesinado no reconoce a las personas que la amenazaron. Ángela confiesa que la Unidad de Homicidios tiene constancia de lo sucedido, "confió plenamente en ellos, sé que su trabajo lo están haciendo bien".

En estos momentos, Ángela lo único que quiere es que encuentren a los asesinos de su hijo, "yo ya he perdido el miedo. Lo que quiero es justicia". A la madre de Isaac le invade un sentimiento de desesperanza, al ver que pasan los días y no encuentran a los culpables de la muerte de su hijo, "no quiero que esto se quede en el olvido".