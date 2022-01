La madre de Olivia, al saber que Tomás Gimeno asfixió a su hija: "Me encantaría que estuviera vivo, para mirarle a la cara, mirar los ojos de un asesino cobarde"

Joaquín Amills, presidente de SOS Desapariciones y portavoz de la madre de las niñas , comenta cómo se enteró Beatriz de la muerte de sus hijas: "Ella no sabía nada , cosa que es lastimosa que llegue primero a la luz pública que a la familia". Además, el portavoz confiesa cuál ha sido la reacción de la madre: "La primera palabra que salió de Beatriz fue monstruo, y creo que lo define todo" .

El portavoz habla sobre el asesino: "Este innombrable, intentó de la memoria a las niñas de la forma más mezquina y no lo consiguió, sino todo lo contrario, están presentes". Amills repite las palabras de la madre: "Me decía Beatriz que le encantaría que estuviera vivo para mirarle a la cara, para mirar a los ojos de un asesino cobarde, vil, de un monstruo" .

"La persona puede ser tan cobarde y ruin hasta llegar a ese punto de no tener piedad, de que un acto como un asesinato a tu propia carne lo hagas de una forma tan desalmada", sentencia Amills. Además, el presidente continúa tajante aguantando las lágrimas: "No es algo que surgió de imprevisto, no fue un momento de locura...". El portavoz asegura que el padre "lo tenía premeditado de hace semanas, estaba esperando las condiciones de la mar para poder hacerlo en ese momento".