La niña de 16 años fue abandonada en un zulo, inconsciente, con brechas y al borde de la muerte

El novio de 26 le golpeó brutalmente y ha sido detenido tras varios días

Las desgarradoras imágenes de la madre enterándose en directo que el agresor de su hija es detenido

La imágenes son impactantes y hablan por sí solas: el desgarrador llanto de una madre al saber que han detenido al agresor de su hija. El autor encerró a la menor de 16 años en un zulo, la golpeó con un palo, le hizo múltiples brechas, fracturas de vértebras y la dejó abandonada inconsciente. Ahora la madre de la víctima habla en 'El programa de Ana Rosa'.

El momento en el que comunican a la madre la detención: "¡Que pague lo que ha hecho!"

En la cocina de su casa, instantes previos a arrancar la entrevista de la madre con 'El programa de Ana Rosa', la mujer recibe una llamada en su teléfono que ha cambiado por completo su vida: la policía le confirma que han detenido al exnovio y agresor de su hija.

La madre echa a llorar, a gritar y se tira casi al suelo. Las lágrimas brotan de sus ojos y dice desconsolada al aire: "¿Cuándo lo han cogido? ¿Dónde lo han cogido? Ay, Dios mío,¡ que lo han cogido!". La mujer, entre lágrimas y suspiros de alivio, chilla al autor de la paliza: "Es un bastardo, es un asesino de mi hija...".

"Que pague por todo lo que ha hecho este desgraciado, que lo pague todo, ¡que lo han cogido Dios mío!", continúa diciendo entre lágrimas y desesperación".

La entrevista a la madre: "Mi hija me dijo 'mamá, pensaba que me moría y no me iban a encontrar"

Un joven de 26 años dio una tremenda paliza a su novia cuando iba a ser dejado, golpeándola brutalmente con un palo, haciéndole brechas, rompiéndole varias vértebras y, lo más duro, dejándola abandonada inconsciente en un zulo muy escondido.

La madre cuenta, con la voz rota: "Mi hija me ha dicho 'mamá, pensaba que me moría y que no me iban a encontrar". Además, rota por el dolor: "No sabía ni dónde estaba eso, si llega a estar muerta no sabríamos donde está su cuerpo".

La detención se ha hecho realidad y la madre confiesa que "ahora estoy más tranquila, mi hija un poquito más tranquila, tenemos el susto ante las represalias de los demás". Además, la entrevistada añade: "Mi niña está contenta porque por fin está detenido, pero lo que le ha hecho a mi hija lo tiene que pagar, la metió en un zulo".

En cuanto al novio de su hija de 26 años, la madre dice: "Yo a él no lo conocía, me decían que eran amigos de la pandilla, que también hay niñas más grandes que ella y son hijas de amigas mías, mi hija siempre iba con gente más grande". Luego dice: "Ella lo dejó el viernes y cuando me enteré se me cayó el cielo".

El suceso fue terrible, un plan con un único objetivo: matar a la menor en un sitio imposible de localizar. "Mi hija logró escapar porque se metió por un túnel y subió a los pisos, al ver el césped escaló una zanja de un metro y medio, la escaló como pudo y cayó en la cuneta... allí un hombre la vio y la ayudó".

Al hablar del hombre la madre se rompe: "Si alguien lo conoce que me lo diga, le tengo que agradecer toda mi vida a ese hombre, gracias a él tengo a mi hija viva".