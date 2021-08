Mayka Navarro detalla que en el control de esa noche para entrar al interior del edificio " no hay prácticamente nadie en el aeropuerto ". Además, la reportera añade que "Martín tiene que mostrar el documento, los vigilantes deben estar a atentos a todo, comprueban la fecha, que no es documento cualquiera, etc...".

El asesino de su hijo "no presenta ningún documento y el vigilante le dice que sin papel no puede entrar, que si no justifica que va a volar no puede acceder". Mayka, tras consultar con fuentes policiales, explica que Ezequiel "intenta convencer al vigilante, diciendo que va a hacer unas gestiones en ese vestíbulo".