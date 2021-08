El padre que mató a su hijo en Barcelona: sus movimientos en el aeropuerto, sus pagos y cuándo organizó el crimen

La periodista empieza la conexión en directo desde la Terminal 1 del aeropuerto Barcelona-El Prat. Martín Ezequiel asfixió a su hijo en la habitación, mandó un mensaje a la madre y se marchó del edificio. Mayka Navarro es muy clara: "Los investigadores sospechan que está escondido, me atrevo a decir que está escondido como una rata y la rata en algún momento debe salir de su madriguera , del escondite".

Mayka Navarro continúa dando detalles de cómo actuó el autor del crimen al salir del hotel: "En las inmediaciones, el tipo logra subir a un taxi, le pide que lo lleve a la T1 del aeropuerto. Ahí, le pide al taxi que le espere unos 10 minutos porque tiene que hacer unas gestiones". Además, la periodista explica que el padre pagó al taxista y no fue en metálico.

Los investigadores han revisado todos los datos de los vuelos y no han encontrado que Martín Ezequiel se hay montado en algún avión: "Lo que está claro es que no voló con su documentación y no es tan fácil encontrar una documentación falsa".