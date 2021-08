El marido de Saray Montoya detalla toda la traición familiar: "Mi padre me dijo 'ahí la tienes acuchillada"

"No sabía si mi mujer iba a salir viva, perdió mucha sangre y llamé a mi padre con toda la ira del mundo"

"Con Saray tirada en el suelo y acuchillada, mi hermano dijo 'dame la escopeta que la voy a rematar"

Jorge Rubio explica cómo se originó el conflicto y detalla la indignación familiar

Jorge Rubio, marido de Saray Montoya, es entrevistado en 'El programa del verano' para pronunciarse después de que su padre y hermano hayan apuñalado en numerosas ocasiones a su esposa. El entrevistado pide justicia y aclara que no parará hasta que "se pudran en la cárcel".

La traición de la familia de Jorge: "No quieren saber nada, pero no os equivoquéis"

El marido de la víctima retrocede al inicio de este conflicto: "Mi mujer no cuajó en mi casa, a ellos no les caería bien o no sé. Como yo quería tanto a mi mujer, lo mismo ellos se encelaban de que yo la quisiera, no entiendo muy bien la razón para haber llegado a esto".

Rubio no puede morderse la lengua y muestra su descontento con la decisión provisional de la justicia: "Me siento muy indignado, que estén en libertad bajo fianza". Además, el marido de Saray añade: "Estoy indignado con familiares que han estado aplaudiendo y besándolos, eran los mismos que me llamaban para decirme 'échale a los tíos, que le echen 101 años". Además, añade que algunos "familiares me llamaban y me decían están en Toledo, están en Ronda... y luego los vi en televisión con ellos".

El entrevistado deja claro que no tienen ningún apoyo de la familia: "Ellos han dicho que no quieren saber nada, que es entre padre y hermanos y que no están en ninguna de las dos partes. Pero si no estáis en ninguna de las dos partes, no lo estáis para nada". Después, les manda un mensaje: "Mi hermana ha fallecido y entiendo que estén en el velatorio. Pero ir al juicio, las mujeres poniendo mensajes en los estados de WhatsApp, en Instagram, no os equivoquéis...".

El conflicto: padre e hijo no se hablaban y una venganza sangrienta

El marido de Saray Montoya explica que "nosotros hacía unos 6 o 7 meses que no nos hablábamos con ellos, cogimos todos el virus, hasta mi niño pequeño y nadie nos llamó. Al cogerlo mi familiares, yo tampoco llamé a nadie, porque no me llamaron. Una familiar le dijo a Saray que mi hermana estaba muy mala, pidiéndole que yo llamara a mi padre".

"Saray se tiró una hora en el sofá diciéndome 'llama a tu padre', pero como nadie me llamó para decirme que 'tu hermana está muy mala, hijo', pues no quería llamar... tanto me insiste Saray que llamo a mi padre y me dice 'renuncia de padre', que había muerto para él y lo dije que él había muerto para mí".

"A partir de eso empiezan las llamadas de mi hermano insultándome, de qué me va a hacer, yo también le digo, peleas de hermanos", detalla Jorge. Sin embargo, llega la amenaza más dura: "Él me dijo 'cuando te vea te haré daño, ya te haré daño', lo que no sabía es que me iba a hacer el daño que me ha hecho".

"Dos primos míos que se enteran me dicen de tomar un café para solucionar las cosas. Entonces, dejo a Saray en casa de su tía, me voy a tomar café en el mismo barrio y me llama su tía diciendo 'vente para acá que a tu mujer e hija la están matando', llego y me encuentro todo el percal, ella nunca se ha metido en nada", continúa narrando Jorge Rubio.

Por otro lado, explica el marido de Saray: "Ella nunca se ha metido en nada, ella solo me insistió para que yo llamara a mi padre y fuera a ver a mi hermana".

Las frases de su hermano y padre tras casi matar a Saray Montoya

Jorge Rubio explica la poca vergüenza que han tenido sus familiares: "Es un acto de cobardía, cuatro hombres para pegar a una mujer. Si tenéis un problema, venid a pegarme a mí que estamos liando esto con mi hermano o que un padre regañe a un hijo y al otro. No que mi padre insista a mi hermano para que le pegue a mi mujer".

El marido de Saray confiesa la frase que pronunció su hermano tras acuchillar a la víctimas: "Esto no se hace, ir a pegarle e ir a matarlas. Mi hermano dijo, cuando Saray estaba en el suelo, 'dame la escopeta que la voy a rematar'...".

"Iban a por mí y tocaron a lo que más quiero, lo que más quiero en mi vida son mi mujer e hijos, que me toquen a lo que más quiero... es de no tener corazón y tener muy mala entrañas", confiesa.