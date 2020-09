El presunto asesino de Dana Leonte: "Yo soy inocente, me robaron el día que desapareció ella"

El presunto asesino de Dana Leonte ha hablado, en exclusiva, para 'El programa de Ana Rosa' tras acudir a la policía para confesar que sufrió un robo en su domicilio, el 12 de junio del año pasado, justo horas antes de que la fallecida desapareciera. El implicado, que está en libertad provisional, se ha pronunciado sobre si es el asesino o no.

El presunto asesino declara que en ningún momento conoce a los ladrones y, sin embargo, explica que acabó llamándolos: "Me robaron una cosa que me regaló mi abuelo, empecé a preguntar hasta que averigüé quién fue, lo llamé a las 11 de la noche y me devolvieron las cosas en mi trabajo". Ahora, según el sospechoso, está recibiendo "amenazas" por parte de los ladrones y teme "por su vida".