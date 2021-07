Los amigos de Samuel, víctima del crimen homófobo: "No buscamos venganza, buscamos justicia"

Los amigos del joven de 24 años, Samuel Luiz, asesinado en una brutal paliza, en A Coruña, no van a parar hasta que consigan justicia para su amigo “tenemos muchas ganas de saber la verdad, que esto se resuelva y descansar un poco”. Su mejor amiga, Sandra permanece en contacto con la familia y cuenta que "no lo están pasando nada bien, están bastante derrotados, perder un hijo es algo que no se acepta, no se asume, no hay derecho, es algo totalmente surrealista para ellos".