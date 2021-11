La vecina del asesino del niño de Lardero: "Era una persona muy extraña e insistente, no se le podía decir que no"

Julia, vecina del detenido, lo define como "una persona muy extraña, muy insistente". Además, la reportera asegura que invitó a la mujer "varias veces a su casa", como había pasado con las niñas del barrio. La mujer asegura que "no tenía ni idea" de que vivía puerta con puerta con un asesino. Por otro lado, comenta: "Me ha invitado muchas veces a su piso para tomar algo, para ver sus pajaritos". Julia además añade: "Durante todo el verano tuvo la puerta abierta". Además, la mujer define el comportamiento del presunto asesino "como un vendedor, no se le podía decir que no". La vecina concluye con que "no veía capaz" al hombre de matar a un niño.