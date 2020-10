El miedo de los vecinos de una barrio de Ferrol por los okupas: "Me dijo que me iba a matar y que me iba a arrastrar por la acera"

El barrio de Recimil, en Ferrol, consta de 1000 viviendas sociales, de las cuales unas 300 están okupadas o tapiadas . Los usurpadores están dando muchísimos problemas tanto de drogas como de convivienda a unos vecinos que piden que se tapien estas viviendas de renta antigua , que no están regularizadas y que están generando el miedo a los residentes de un barrio que aseguran era muy tranquilo hace años.

Algunos de estos altercados incluso han sido con armas de fuego, algunos han llegado a ser amenazados de muerte "me decía: 'vieja, te voy a matar, estás condenada a muerte y que me iba a arrastrar por la acera y quitarme los dientes" y lo único que piden es poder salir de su viviendas en el centro de Ferrol tranquilos, sin miedo y piden que el Ayuntamiento haga algo para poder acabar con 30 años de problemas.

Los vecinos hablan sobre la situación del barrio

Un equipo de 'AR' se ha trasladado hasta esta zona para hablar con los vecinos de la situación que están sufriendo: "Los vecinos piden que se regularicen las viviendas, que las habitables se den a personas que lo están pasando mal". A lo que añaden: "Es un barrio que puede ser maravillo, poco a poco fui viendo como se fue degradando, las okupaciones, muchas de ellas, no son por necesidad, son para tener unos espacios para drogas, fiestas, escándalos,... La gente lleva mucho tiempo intentando que esto se resuelva". Y explican que el Ayuntamiento de Ferrol ni siquiera sabe cómo es la situación real "no lo conocen, no saben los pisos que están okupados", definiendo como "auténtica dejadez" a la actitud con este problema.