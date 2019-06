Las cuatro correcciones del Supremo en la sentencia de 'La Manada'

Según los magistrados de la alta instancia, la calificación del delito es incorrecta, al considerar que había intimidación en los hechos probados y por tanto agresión sexual en lugar de abuso. Según explican en una nota de prensa y a la espera del texto de la sentencia, los magistrados del Supremo consideran que no hubo un único delito continuado sino hasta 10 agresiones sexuales diferentes, pero como nadie lo solicitó, no se puede aumentar esa pena. Además, precisan que no se denunciaron agravaciones específicas, como el hecho de que grabaran a la víctima mientras era agredida sexualmente. Por último considera que el robo del teléfono móvil fue con violencia y no un hurto, pasando de 900 euros a dos años de cárcel.