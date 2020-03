Almudena, tras ser dada de alta por coronavirus: "Me han dicho que tengo cierta inmunidad y que no podría cogerlo en un año"

Aunque el contagio del coronavirus sigue expandiéndose por toda España a gran velocidad, ya hay más de 1.000 que han sido dadas de alta. En 'El Programa de Ana Rosa' hemos podido hablar con Almudena, que ya se encuentra en su casa después de haber estado ingresada con este virus: "El jueves pasado me dieron el alta y el viernes me vine a Tenerife con mi familia porque el contagio me pilló en Barcelona".