Toñi Moreno, sobre la guerra de los Pantoja: "Hablo mucho con Irene y estoy muy cercana al sufrimiento que está pasando Kiko"

Toñi Moreno opina sobre la guerra entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

Antes de adentrarse en el tema de su libro, la periodista no ha podido evitar hablar del tema de actualidad , la guerra de Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera . Toñi ha asegurado que habla "mucho con Irene" y que está "muy cercana al sufrimiento que está pasando Kiko" , aunque cree "que no ha hecho bien de hacerlo en televisión, aunque tampoco sabemos lo que ha pasado antes para sentarse en un plató y hacerlo" y explica que a ella le "da la sensación de que no es solo un tema de pasta y de herencia" y que "hay mucho más" .

La periodista nos da los detalles de su nuevo libro

Tras esto ha dado detalles sobre su nuevo libro, del que asegurado que "no lo he releído, me he abierto tanto que ahora me hubiese encadenado en la puerta de la imprenta para que no saliera". Explica sus sensaciones con la maternidad: "La realidad es que la maternidad es dura, que te cambia la vida completamente, a mi me hubiera gustado que me hubieran contado otras cosas. Y bromea con Ana Rosa y su experiencia en el embarazo: "En el libro pongo: 'cuanto daño ha hecho Ana Rosa' porque esa esa la realidad, esta señora tuvo dos niños con 48 y nos hizo ver a todos que se podía". Y explica que "ha escrito el libro para que mi hija cuando lo lea sepa la realidad de su historia".