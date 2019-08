La ‘turismofobia’ llega a Barcelona

Durante el último año ha surgido un movimiento promovido por la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, los cuales han lanzado una campaña para ‘concienciar’ a los turistas para que estos no hablen de la ciudad cuando vuelvan a sus países de origen, para evitar que el turismo siga aumentando en la ciudad condal. Por otro lado, no todos están a favor con este nuevo movimiento. “No queremos estos mensajes turismofóbicos”, comenta el vicepresidente de la Asociación de vecinos de la Barceloneta, el cual no está a favor del enfoque que le están dando al mensaje.