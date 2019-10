Unos vecinos de Pamplona, hartos de un vecino que no para de acumular basura en su balcón

Salvador, un vecino de Pamplona de 70 años, no para de acumular basura en el balcón de su piso, algo que ha provocado las quejas de los vecinos, que dicen no aguantar más la situación. Salvador lleva dos años acumulando cosas en el balcón: “Hay acumulación de ropa, quizás había que lavarla, pero he comprado un ambientador”. Los vecinos no aguantan más los malos olores, además de los mosquitos y moscas. Pero el verdadero miedo de estos vecinos es que algún día haya un incendio en la vivienda. El Ayuntamiento de Pamplona le ha dado un plazo de 48 horas para vaciar el balcón, pero este sigue igual.