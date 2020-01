La versión de Edmundo Arrocet sobre su ruptura con Teresa Campos: "Un cúmulo de circunstancias"

María T eresa Campos dio sus primeras palabras tras la exclusiva sobre la ruptura de la relación con Edmundo Arrocet. La presentadora se mostró muy nerviosa y agobiada ante los micrófonos de 'Sálvame' aunque finalmente pidió disculpas a los periodistas del programa y dejó varios titulares, como "no pienso llorar más" o "si encontráis un novio bueno, me avisáis".

Por otro lado, Edmundo Arrocet no ha explicado todavía las causas de la ruptura, aunque el periodista Antonio Rossi desvela en el programa la versión que dará el actor. "Es una versión light. Édmundo no quiere conflicto y quiere dejar claro que mantiene el cariño que tiene a María Teresa", cuenta Rossi. Según el colaborador de 'AR', Edmundo va a desmentir que hubiera infidelidades y asegura Teresa no estaba tan sorprendida por la forma en la que él dejó la relación y que la ruptura ha sido por un cúmulo de circunstancias.