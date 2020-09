La okupas de Yuncos niegan las amenazas que denuncian los vecinos: "No les decimos nada"

También han conseguido hablar con otro hombre que si asegura ser un okupa y enseña la vivienda a la que se ha metido: "Estoy okupado, yo no he pagado, pero de verdad que para mi es la gente que se mete de okupación es la que vienen y rompe la puerta, la alarma, lo otro... Nosotros fumamos, pero no es que se venda aquí droga". Niega las amenazas a los vecinos: "Entre nosotros tenemos discusiones para limpiar o lo que sea, pero con los vecinos no les decimos nada, por ejemplo, al de enfrente que le vayamos a pegar un tiro".