La víctima de la presunta falsa acusadora del pegamento en la vagina: “Me dijo: si me dejas, te arruino la vida”

Por su parte, la defensa ha mantenido la acusación de simulación del delito. Su víctima, y expareja, ha relatado en el juicio el infierno que le toco vivir junto a esta mujer: “Empezó a auto-lesionarse y a fingir desmayos, a partir de ahí no quise saber más de ella. Fue entonces cuando me encerró en casa, llamó a la Guardia Civil y me detuvieron” . Este hombre admite haber acabado en la cárcel en más de una ocasión por sus denuncias falsas.

Este hombre relata que todo comenzó cuando se rompió la relación, y cree que ella actuaba asó movida por el odio: “Salía de la cárcel, me volvía a denunciar y otra vez para casa”. El hombre admite que su vida ya no es la misma, ya que la gente no lo mira con los mismos ojos y que incluso sus hijos le tiene miedo: “Me dijo: si me dejas, te arruino la vida”. La acusada mantiene que su estado de salud mental tiene que ver con todo lo que ha ocurrido.