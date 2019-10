Espinosa de los Monteros: “Podríamos tener mayoría absoluta entre las tres derechas”

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, ha hablado de cómo se presentan las nuevas elecciones para la formación de Santiago Abascal. En un primer lugar ha querido contestar a la petición del PP para que no se presenten en provincias donde no llegarían a sacar escaños: “Al PP le viene bien que no nos presentemos”. Además ha querido añadir que en las pasadas elecciones fueron ellos los que llegaron a perder en varias ocasiones el escaño por faltarle pocos votos, escaños que acabaron en la izquierda: “La llamada al voto útil del PP tuvo un efecto devastador”.