Elsa Anka analiza en exclusiva el inicio de la aventura de Jaime Astrain en 'Supervivientes' y confiesa qué cree que puede hacerse más duro en Honduras

Tras la huella televisiva de los nuevos 'Supervivientes': qué hicieron antes de la aventura más extrema

Compartir







La aventura de Jaime Astrain en 'Supervivientes' ya está en marcha. El exfutbolista se ha lanzado desde el helicóptero en Honduras en una primera gala cargada de emoción, en la que dedicó su salto a Lidia Torrent y a su hija, Elsa, las dos personas que —según confesó— marcan su vida.

Mientras el concursante comenzaba su experiencia en los Cayos Cochinos, en el plató del programa se encontraba una de las personas más cercanas a su entorno: su suegra, Elsa Anka, madre de Lidia Torrent. La presentadora habló en exclusiva para la web desde el propio plató de ‘Supervivientes ’ y ha compartido sus sensaciones ante el comienzo de la aventura de Astrain en el reality más extremo de la televisión.

Durante la conversación, Elsa abordó cómo cree que afrontará el exfutbolista los primeros días en Honduras, el tipo de preparación que habría seguido antes de viajar al concurso y cuáles pueden ser algunos de los retos más complicados a los que tendrá que enfrentarse en la isla: “Se ha preparado muy a conciencia, física y psicológicamente”, aseguró.

También reflexionó sobre cómo se vive desde casa la participación de alguien tan cercano en un formato como 'Supervivientes', donde la distancia, la incertidumbre y las duras condiciones del reality ponen a prueba no solo a los concursantes, sino también a sus familias. En ese sentido, reconoció que hay aspectos del concurso que pueden hacerse especialmente duros: “Lo de no comer y no descansar bien claramente para todos va a ser durísimo”.

Además, habló de cómo afrontarán la aventura desde casa su pareja, Lidia Torrent, y la hija que tienen en común, Elsa. Según explicó, aunque la ausencia se notará, lo viven con comprensión y apoyo: “Lo van a llevar bien porque saben que es muy importante para él”. Una charla desde el mismo corazón del programa en la que la presentadora analiza el inicio de esta nueva etapa para Jaime Astrain y el apoyo que recibe desde su entorno más cercano.

Dale play para conocer más del superviviente.

Jaime Astrain: de futbolista a influencer y ahora, superviviente

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Supervivientes para enterarte de todo! Newsletter de Supervivientes ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Hay quienes lo conocen por haber sido un buen defensa del fútbol español. Hay quienes lo siguen porque siguen a su novia, Lidia Torrent. Hay quienes lo tienen como modelo a seguir por su estilo de vida. Pero ahora el gran público conocerá sus aptitudes para aguantar la convivencia en el territorio más hostil y al mismo tiempo maravilloso que ofrece la televisión: los Cayos Cochinos.