Espinosa de los Monteros: “El PP no ha querido reunirse con nosotros todavía”

Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso, ha hablado de la situación de Vox, al cual no quieren incluir dentro de la mesa del Congreso: “En el PP no han querido reunirse con nosotros todavía”. Vox no cree que se deba dejar fuera de la mesa a un partido con más de 3 millones de votos, además ha reclacado las comunidades donde han apoyado los gobiernos del PP. A pesar de esto, dice preferir un gobierno de PP, C’s y PSOE a que en el gobierno entre Unidas Podemos y partidos nacionalistas.