Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo: "Si el decreto de hoy lo dialogásemos de manera ordinaria, sería imposible"

"Hemos tomado bastantes medidas que tiene que ver con los autónomos"

"Nos gustaría tener más fluidez"

Sobre la falta de diálogo con la oposición, Yolanda Díaz ha reconocido que no es toda la que les gustaría estar teniendo: "Todo es mejorable y querría haber hablado con todos los Consejeros y Portavoces de la oposición como venía haciendo, pero no he podido. me consta que el Presidente de España ha escuchado lo que ha dicho la oposición y que está hablando con los Presidentes de las Comunidades Autónomas, pero seguro que podemos mejorar el canal de comunicación. Nos gustaría tener más fluidez de la que tenemos, pero a veces vamos contrareloj".