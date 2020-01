María manda "a tomar viento el patriarcado": "Arsacio, recoge tú la mesa que yo me voy a echar la siesta"

La vida moderna ha llegado al pueblo y María ha abierto los ojos respecto al papel de la mujer. La conservadora esposa de Arsacio está cansada de cargar con todas las responsabilidades y decide mandar “a tomar viento el patriarcado”. Durante la comida, intenta explicarle a su marido que los tiempos ya no son los de antes y, para que lo entienda, da un golpe definitivo: “Recoge tú la mesa que yo me voy a echar la siesta”. Arsacio cree que a su mujer se le está yendo “la chaveta” ¡y no sabe ni donde está el estropajo de su casa!