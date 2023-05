Epicentro de la Dana en Cartagena: ya hay rescates por las lluvias torrenciales

La alcaldesa de Cartagena solicita a los ciudadanos que extremen las precauciones, especialmente al volante. "Seguimos insistiendo en evitar todos los desplazamientos que no sean imprescindibles", indica. Pide también que "se eviten todas las zonas inundables, las carreteras que habitualmente tienen problemas que están cerca de las ramblas y que no hagamos nada que no sea imprescindible".