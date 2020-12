Cámaras ocultas en la naturaleza desvelan un raro y escatológico comportamiento de los pandas

Primero, huelen el estiércol. Después se revuelcan y, finalmente, ellos mismos se lo frotan por la cabeza y el cuerpo. Para ver las imágenes que han captado las cámaras ocultas en la montaña, que incluye el artículo publicado en la revista ‘ Proceedings of the National Academy of Sciences ’, haz clic en el vídeo.

¿Es este comportamiento normal en mamíferos?

¿Es un comportamiento instintivo? No. El motivo principal por el cual no puede serlo es que pandas y caballos no convivirían en este hábitat de no ser por la influencia humana. Personas transitan con caballos por las montañas donde vive esta especie, y es por ello que los pandas llegan a desarrollar esta práctica. De lo contrario no sería posible.