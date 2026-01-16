Miguel Ríos pospone su concierto previsto para este 17 de enero por motivos de salud: el comunicado

A sus 81 años, el popular cantante de rock español se ha visto obligado a cancelar su show en Pamplona en medio de su gira de despedida

Miguel Ríos: la vida del pionero del rock español tras sus giras de despedida

El legendario rockero español Miguel Ríos ha anunciado este viernes 16 de enero el aplazamiento de su concierto previsto para este sábado 17 de enero en Baluarte, Pamplona, dentro de su gira 'El Último Vals', por motivos de salud.

El artista, de 81 años, regresó a los escenarios el pasado mes de octubre tras la publicación de su nuevo proyecto musical y una extensa serie de actuaciones en teatros emblemáticos de España, pero ahora, una dolencia física le ha obligado a retrasar esta cita con su público.

Según detalla en el comunicado, ha decidido posponerlo "por prescripción médica". "El artista deberá mantener reposo debido a una contractura cervical que le reduce la movilidad y que le impedirá actuar", se observa.

En este sentido, la organización del evento ha confirmado que la actuación no se cancela, sino que se traslada al 13 de noviembre de 2026 a las 20:00 horas en la misma Sala Principal del auditorio pamplonés.

Las entradas ya adquiridas para la fecha original serán válidas para la nueva cita, y quienes deseen recuperar el importe podrán solicitar el reembolso hasta el 31 de enero de 2026, ya sea contactando por correo electrónico o en el teléfono facilitado por la taquilla.

Ríos, figura insigne del rock español con una carrera que supera las seis décadas, ha querido transmitir su pesar a sus seguidores. En la nota se indica que lamenta "esta noticia y los inconvenientes que se ocasionan con esta situación", remarcando su deseo de ofrecer siempre la mejor experiencia a su público, incluso cuando se ve obligado a anteponer su salud al calendario.

Los detalles de su gira de despedida, 'El Último Vals'

La gira se ha convertido en un proyecto artístico que acompaña la publicación de su nuevo trabajo discográfico del mismo nombre. Presentado con ese título único, ha sido descrito por Ríos y su equipo como "un canto a la vida, desde la atalaya de la edad tardía".

Este nuevo trabajo se compone de material inédito junto a una banda de músicos que siguen al veterano cantante en un formato más íntimo y acústico.

La gira ha estado recorriendo teatros y auditorios por toda España, con paradas en ciudades como Barcelona, Sevilla, A Coruña, Bilbao y Zaragoza.

Aunque la gira fue planificada originalmente para recorrer escenarios entre finales de 2025 y gran parte de 2026, con fechas programadas hasta septiembre en pueblos y capitales de provincia, el aplazamiento de este concierto en Pamplona es el primer cambio sustancial en el calendario anunciado para esta etapa.

En un primer momento, la última gran actuación del tour estaba prevista para el 12 de septiembre en Alcalá de Henares, pero ahora, será el de la Sala Principal del auditorio pamplonés.