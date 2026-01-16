Celia Molina 16 ENE 2026 - 12:22h.

Hablamos con el director del IES Cardenal Cisneros sobre el retraso de unas obras que comenzaron el pasado 15 de septiembre

También, contactamos con la empresa constructora, que asegura que va a "reforzar el personal" para que la obra acabe cuanto antes

Algunos padres de alumnos del Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, situado en la Calle de los Reyes, se han quejado en la Cadena SER del "frío que están pasando sus hijos durante las horas lectivas". Según su denuncia, los estudiantes que acuden cada día a este histórico edificio, que comenzó a construirse en el año 1878 en un solar perteneciente al Marqués de Linares, tienen que estar en clase "con los abrigos puestos", llegándoles a salir hasta "vaho de la boca", debido a unas obras que comenzaron el pasado 15 de septiembre y que se han prolongado hasta ahora.

La empresa adjudicada por la Consejería de Educación de Madrid, cuyos plazos han sufrido un considerable retraso, no contó con las gélidas temperaturas que se están registrando en la capital desde finales del mes de diciembre del año pasado y, ahora, los alumnos del centro están pagando las consecuencias. Isaac Ramos, director del IES, ha explicado a la web de Informativos Telecinco que, al ser un edificio tan antiguo, el Cardenal Cisneros siempre ha sido "un instituto frío", pero la ausencia de cristales en las ventanas de los pasillos en este mes de enero, ha hecho que las bajas temperaturas propias del colegio sean aún más notables:

"Las ventanas están tapadas con plásticos"

"Hay que tener en cuenta que, al ser este un edificio de finales del siglo XIX, la altura de los techos es de unos diez metros, por lo que siempre ha habido corriente y siempre ha habido alumnos en clase que han decidido quedarse con el abrigo puesto. Pero, ahora, al haber dejado la empresa que está realizando las obras las ventanas de los pasillos tapadas solo con un plásticos, es cierto que el frío se nota mucho más. Hemos pedido a los alumnos que cierren las puertas de las clases al entrar y al salir y, así, dentro se puede estar medianamente bien", ha dicho en exclusiva para este medio.

Observando las fotografías del centro en su página oficial y sabiendo que se trata de una construcción de estilo palaciego, que cuenta con una escalera imperial y numerosas vidrieras, nos damos cuenta de que esas ventanas del pasillo no son unas ventanas cualquiera, sino que, debido a la longitud de sus muros, son más grandes de lo que se suele encontrar en otros institutos de la comunidad. Por ello, la cantidad de frío que penetra hacia las aulas puede afectar a la salud de sus alumnos, si bien, según Ramos, "este año no ha habido más casos de gripes o constipados que en cualquier otro centro de Madrid".

"Vamos a cubrir ya las ventanas de vidrio", dice la empresa

Aún así, en Navidad, la dirección, consciente de las temperaturas bajo cero con las que nos iba a recibir el año nuevo, solicitó que las ventanas fueran cubiertas con un material más sólido que el papel. Una petición que también han hecho los padres a través de los medios. "Justo hoy han comenzado a descargar el pladur para cubrir los ventanales", ha asegurado en la entrevista el director, lamentando que la empresa adjudicada no haya cumplido con los plazos estipulados de la obra de aislamiento que el instituto tanto necesitaba.

Informativos Telecinco web se ha puesto en contacto con 'Aquinta', la empresa constructora, desde donde nos han asegurado que "el retraso se debe a la dificultad de acceder a los vidrios que cubren las citadas ventanas, cuyo diseño ha tenido que ser modificado por los arquitectos" en varias ocasiones. "Afortunadamente, ya hemos recibido varios de esos vidrios y los iremos colocando en función de las necesidades de los niños, que están en el instituto dando clase. También vamos a reforzar el personal, para que esto se solucione lo antes posible", han confirmado.