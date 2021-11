Las aves del Amazonas reducen su tamaño para adaptarse a la crisis climática

"Sin duda, esto ocurre en todas partes y probablemente no sólo con las aves --aventura Stouffer--. Si miras por tu ventana y consideras lo que estás viendo ahí fuera, las condiciones no son las de hace 40 años y es muy probable que las plantas y los animales también estén respondiendo a esos cambios. Tenemos la idea de que las cosas que vemos están fijadas en el tiempo, pero si estas aves no están fijadas en el tiempo, eso puede no ser cierto".