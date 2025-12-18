Las mujeres que han denunciado expresan un temor común por la posibilidad de haber sufrido abusos sin poder recordarlo

Quién es el cirujano plástico detenido por violar a una paciente sedada en un quirófano de Murcia

Tres pacientes que fueron intervenidas por el mismo cirujano plástico detenido en Murcia acusado de haber agredido sexualmente a una mujer mientras la operaba han acudido en los últimos días a dependencias policiales para denunciar haber sido violadas también por el facultativo en circunstancias similares. Las tres coinciden en que fueron intervenidas en el centro IMED Virgen de la Fuensanta, en Murcia, donde el especialista alquilaba el quirófano y que este intentó convencerlas para someterse a procedimientos adicionales a sus operaciones de pecho, como liposucciones de muslos para inyectar grasa en los senos.

Una de las denunciantes fue intervenida el 3 de diciembre, apenas un día antes de la agresión sexual que se investiga como el hecho desencadenante del caso. Las mujeres temen haber sido víctimas sin llegar a saberlo, ya que estaban bajo los efectos de la anestesia durante las operaciones, según fuentes de La Opinión de Murcia.

El origen del caso: una grabación en quirófano

El caso salió a la luz cuando dos enfermeras grabaron con su teléfono móvil un vídeo en el que se aprecia cómo el cirujano presuntamente agrede sexualmente a una paciente sedada. La mujer había acudido para una operación de pecho y fue anestesiada en un quirófano alquilado por el médico. Tras la difusión de la grabación, la Policía Nacional abrió una investigación que culminó con la detención del facultativo.

La jueza del Juzgado nº 4 de Molina de Segura, con competencias en Violencia sobre la Mujer, ordenó su ingreso en prisión provisional en el penal de Sangonera. La magistrada valoró la gravedad de los hechos y el riesgo de reiteración delictiva, dado que el médico llevaba años alquilando quirófanos en distintos centros de la Región de Murcia, informa La Verdad.

La investigación continúa abierta y se espera que más pacientes puedan aportar su testimonio. La jueza está a la espera de recibir las declaraciones de las nuevas denunciantes, que deberán comparecer en sede judicial. También se prevé que vuelvan a declarar las enfermeras que captaron el vídeo, pieza clave en el procedimiento.

Una de ellas ha asegurado a los investigadores en testimonios recogidos por La Verdad que, "los movimientos de pelvis que el doctor llevó a cabo ese día ya estaba acostumbrada a verlos en otras ocasiones e inicialmente no le dio importancia". Otro elemento citado por esta fuente asegura que "este profesional era el único que habitualmente cambiaba la orientación de la camilla cuando iba a realizar una liposucción de piernas –lo que dificultaba la visión de la paciente por parte del resto del equipo".

Fuentes cercanas al caso señalan que el facultativo había dejado de intervenir en algunos centros porque “tardaba en exceso” en realizar las operaciones, lo que había despertado sospechas entre profesionales sanitarios. Ahora, la posibilidad de que existan más víctimas está siendo analizada por los investigadores.

Las mujeres que han denunciado expresan un temor común por la posibilidad de haber sufrido abusos sin poder recordarlo. La anestesia impide que las pacientes tengan memoria de lo ocurrido en quirófano, lo que complica la obtención de pruebas directas.

Al menos una de las denunciantes accedió a la técnica propuesta por el cirujano de extraer grasa de los muslos para inyectarla en los senos. Todas ellas fueron operadas en el mismo centro y en fechas próximas a la agresión grabada, lo que refuerza la sospecha de que el médico pudo repetir el patrón de conducta.

Los investigadores no descartan que aparezcan más denunciantes en las próximas semanas, ni que profesionales sanitarios que coincidieron con el cirujano aporten información sobre comportamientos extraños observados en quirófano. La instrucción judicial se centra ahora en recopilar testimonios y pruebas que permitan esclarecer el alcance de los presuntos abusos.