El cantante ha hablado sobre la muerte del líder de 'Extremoduro, su amigo Robe Iniesta, una semana después del fallecimiento

Hace más de una semana, España se levantaba con la triste noticia de la muerte del cantante, filósofo y poeta, Robe Iniesta. El líder de 'Extremoduro', que se retiró definitivamente de los escenarios en el 2024, falleció el pasado 10 de diciembre a los 63 años por el tromboembolismo pulmonar que ya venía arrastrando. En cuanto esta información trascendió, las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza y consternación por su pérdida y, sobre todo, de mucha, mucha música.

Su horda de fans compartió de nuevo las mejores canciones y versos de su carrera, rindiéndole un homenaje virtual a sus inolvidables letras. Aunque cantara con falda larga y sin camiseta, el Robe demostró que el rock es uno de los mejores canales para hablar del amor, en todas sus facetas. Por ello, personajes de todos los ámbitos, desde la política hasta sus compañeros de profesión, mostraron públicamente su dolor por la muerte de un icono de la música española.

"Aunque sea difícil de entender..."

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijo: "Hoy nos deja Robe Iniesta. Si "toda la vida es un cuento y hay que saber contarlo", él lo cantó como nadie: con verdad, con rabia, con belleza. Despedimos a un poeta que nos enseñó a no rendirnos jamás". Dani Martín, desolado, también habló sobre cómo 'Extremo' había marcado su vida: "Tu voz me tocaba en las entrañas. Perseguí cada vinilo, cada cassette, que mi amigo David Villar me enseñaba. ¿Qué era aquello? ¿De dónde salía esa voz rabiosa y única que se metía en mis entrañas? No me puedo creer esto, mi referencia absoluta en la adolescencia, mi Robe, nuestro Robe, ¿pero qué mierda es esta?", declaró en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, entre tantos y tantos mensajes en honor al extremeño, que prefería "gustar mucho a pocas personas, que poco a muchas", hay quienes han detectado una ausencia, la de Leiva. José Miguel Conejo - su verdadero nombre - mantuvo una fuerte relación de amistad con Robe, antes y después de colaborar juntos en 'Caída libre'. Por eso, a todos sus fans les ha extrañado que, después del fallecimiento del mítico cantante, sí hablara en las redes sobre su gira, pero no sobre tan dura pérdida. Ahora, más de una semana después, ha publicado una escueta frase con la que reivindica llevar su pena en privado:

"Aunque en estos tiempos que corren sea difícil de entender, tengo derecho a vivir el duelo por la muerte de un amigo y a mostrar mis condolencias de manera privada", ha dicho, junto a una foto de una de las portadas más representativas de 'Extremoduro', la de su disco 'Iros todos a tomar por culo'. Su declaración ha sido muy bien aceptada por sus fans, que respetan el modo en el que quiera pasar este duelo. Rozalén, que sí compartió una foto de Robe, junto al estribillo de su 'Si te vas' el día que murió, le ha aplaudido por la decisión de no tener que mostrar en Internet el dolor por el que, muy posiblemente, esté pasando.