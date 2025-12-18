Detenidos en Madrid el padre y la tía de dos menores: se llevaron a los niños y los trasladaron a Palencia

Mintieron a la cuidadora haciéndole creer que tenían que llevarse a los niños

La madre dejó de tener contacto con sus hijos, de los que no conocía su paradero

La Policía Nacional ha detenido al padre y a la tía de dos menores que, bajo custodia de la madre, fueron supuestamente sustraídos y trasladados a Palencia mientras estaban al cuidado de una tercera persona a la que engañaron para llevarse a los niños.

Los hechos sucedieron el pasado 24 de noviembre en el distrito madrileño de Arganzuela, cuando una mujer puso en conocimiento de la policía lo ocurrido con sus dos hijos.

La sustracción de los menores

Los niños, bajo la custodia de su madre, que en esos momentos estaba trabajando, fueron visitados por una tía paterna. En ese momento, la cuidadora a su cargo accedió a su petición, permitiendo que les acompañaran mientras se dirigían al trabajo de la madre.

Durante ese recorrido, apareció la expareja, padre de los menores y, entre ambos, embaucaron a la cuidadora para hacerle creer que se tenían que llevarse a los menores.

A partir de ese momento, la madre dejó de tener contacto con sus hijos, de los que desconocía su paradero, y no pudo comunicarse telefónicamente con su expareja ni con la tía de los niños.

Los menores fueron trasladados desde Madrid a Palencia, al domicilio del familiar implicado en la actuación, donde fueron detenidos ambos, en apenas 72 horas, como presuntos responsables de un delito de sustracción de menores.

Tras las numerosas gestiones realizadas por los agentes de la Comisaría de Distrito de Arganzuela y la Comisaría de Palencia, el pasado día 27 de noviembre, las investigaciones permitieron detener primero al padre mientras se encontraba circulando con su vehículo, acompañado por uno de sus hijos.

Los niños fueron entregados a la madre

Inmediatamente, en el domicilio investigado fue detenida la tía paterna, y allí encontraron al otro de los menores. Los niños fueron trasladados a dependencias policiales para su custodia y cuidado en un centro de acogida.

Desde Madrid, un indicativo policial provisto con sillas de retención infantil, se desplazó junto a la madre de los menores hasta Palencia para recogerles y llevarlos al domicilio materno en perfecto estado de salud.